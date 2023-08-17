В Башкирии заработал новый проект «ДоброВещь»

Наш проект заключается в благотворительности. По селу установлены контейнера, куда любой человек может сдать свои ненужные вещи. Они пойдут на благо людям, которые в этом нуждаются, и таких очень много. Всё это приносится в наш благотворительный магазин. Мы уносим на склад. Это всё перебирается, сортируется. У каждой вещи есть своё назначение. Пригодные к носке идут в благотворительный магазин на выдачу, а всё, что не пригодно – на утилизацию.

Ирина Зверева, руководитель проекта «ДоброВещь»