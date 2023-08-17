В Башкирии заработал новый проект «ДоброВещь»

В районном центре Иглино контейнеры установили в четырёх точках. Местные жители могут принести сюда вещи, которые им не нужны, но ещё могут послужить другим: пенсионерам, многодетным, одиноким родителям с детьми.

Наш проект заключается в благотворительности. По селу установлены контейнера, куда любой человек может сдать свои ненужные вещи. Они пойдут на благо людям, которые в этом нуждаются, и таких очень много. Всё это приносится в наш благотворительный магазин. Мы уносим на склад. Это всё перебирается, сортируется. У каждой вещи есть своё назначение. Пригодные к носке идут в благотворительный магазин на выдачу, а всё, что не пригодно – на утилизацию.

Ирина Зверева, руководитель проекта «ДоброВещь»

Присоединился к проекту «ДоброВещь» участник специальной военной операции с позывным «Иж». Собранные вещи отправили в очередном гуманитарном конвое из Башкортостана в Луганскую Народную Республику. Для них специально организовали сбор по проекту.

По правилам проекта «ДоброВещь» право на выдачу предоставляется: пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям (с детьми до 18 лет), одиноким матерям и отцам (с детьми до 18 лет), опекунам и беженцам.

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