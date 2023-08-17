В Уфе по улице Блюхера, где провалился грунт, восстановлено движение

В Уфе восстановлен участок дороги на улице Блюхера, информирует пресс-служба столичной администрации. Ранее из-за провала здесь было приостановлено движение автомобилей и общественного транспорта.

Напомним, яма образовалась в результате разрушения железобетонного коллектора системы ливневой канализации. Для решения проблемы были привлечены экстренные службы. Дополнительно была подключена резервная линия канализации, после чего специализированная техника приступила к работам.

Через несколько дней коллектор был восстановлен, а поврежденный участок дороги был покрыт песчано-гравийной смесью. 16 августа участок был заасфальтирован, и на данный момент движение автотранспорта открыто.