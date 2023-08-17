Успехи Башкирии по реконструкции спортивных объектов отметили на федеральном уровне

В преддверии 1 сентября Владимир Путин провёл совещание, на котором поинтересовался, как идёт работа по обновлению школьной спортивной инфраструктуры.

Фото №1 - Успехи Башкирии по реконструкции спортивных объектов отметили на федеральном уровне

У нас есть некоторые изменения в этой сфере, в том числе это касается возвращения спортивным школам статуса образовательных организаций. Это значит, что все, кто работает в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены соответствующим уровнем заработной платы как педагогические работники, и это связано с ростом заработной платы, увеличением отпуска, упрощением процедуры аттестации и так далее. Это достаточно большая работа.

Владимир Путин

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечая на вопрос президента, отметил в числе лидеров Башкортостан.

Регионы провели огромную, просто гигантскую работу по приведению в нормативное состояние инфраструктуры спорта. Там, конечно, было что делать, и они направили своё финансирование на реконструкцию, на ремонт объектов, закупку инвентаря, оборудования. То есть у нас будет совершенно новый уровень спортивной школы с 1 сентября. Прежде всего, конечно, хотел отметить Башкортостан, Брянскую, Иркутскую, Ярославскую и Московскую области, они действительно молодцы, нашли средства, выделили.

Дмитрий Чернышенко

В республике отремонтирована спортшкола им. М, Гареева в Верхнеяркеево, школа олимпийского резерва № 2 Уфы, две спортшколы Ишимбая, спортшколы в Октябрьском и Кумертау.

В республике с 2019 года реализуется проект «Успех каждого ребенка» в рамках нацпроекта «Образование». Это ремонт школьных спортивных залов и площадок, оснащение инвентарём и оборудованием, развитие школьных спортклубов. Финансируется проект средствами федерального и республиканского бюджетов. В текущем году, как и в предыдущем, планируется ремонт 43 объектов.

Спортивной подготовке детей в регионе уделяется особое внимание. «Многому из того, чего я достиг в жизни, я обязан спорту. И теперь считаю одной из важнейших своих задач создать для наших детей по всему Башкортостану такие условия, чтобы они могли заниматься спортом и были замотивированы это делать, вне зависимости от того, где они живут — в большом городе или маленьком селе», — говорил Глава Башкирии.

Для поддержки развития профессионального спорта в Башкирии построен Центр спортивной подготовки (2019), строится Дворец борьбы.

Для развития массового спорта поставлена задача построить в райцентрах ФОКи с бассейнами. В 2020 году Башкирия запустила проект «Сельский тренер» — выделение грантов на 1 млн руб. спортивным преподавателям, работающим в населённых пунктах с населением меньше 100 тыс. человек. Эта практика признана одной из лучших и внедрена уже почти в 25 регионах.

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