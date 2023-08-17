Успехи Башкирии по реконструкции спортивных объектов отметили на федеральном уровне

Спортивной подготовке детей в регионе уделяется особое внимание. «Многому из того, чего я достиг в жизни, я обязан спорту. И теперь считаю одной из важнейших своих задач создать для наших детей по всему Башкортостану такие условия, чтобы они могли заниматься спортом и были замотивированы это делать, вне зависимости от того, где они живут — в большом городе или маленьком селе», — говорил Глава Башкирии.