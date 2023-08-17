Успехи Башкирии по реконструкции спортивных объектов отметили на федеральном уровне

В преддверии 1 сентября Владимир Путин провёл совещание, на котором поинтересовался, как идёт работа по обновлению школьной спортивной инфраструктуры.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечая на вопрос президента, отметил в числе лидеров Башкортостан.
В республике отремонтирована спортшкола им. М, Гареева в Верхнеяркеево, школа олимпийского резерва № 2 Уфы, две спортшколы Ишимбая, спортшколы в Октябрьском и Кумертау.
В республике с 2019 года реализуется проект «Успех каждого ребенка» в рамках нацпроекта «Образование». Это ремонт школьных спортивных залов и площадок, оснащение инвентарём и оборудованием, развитие школьных спортклубов. Финансируется проект средствами федерального и республиканского бюджетов. В текущем году, как и в предыдущем, планируется ремонт 43 объектов.
Спортивной подготовке детей в регионе уделяется особое внимание. «Многому из того, чего я достиг в жизни, я обязан спорту. И теперь считаю одной из важнейших своих задач создать для наших детей по всему Башкортостану такие условия, чтобы они могли заниматься спортом и были замотивированы это делать, вне зависимости от того, где они живут — в большом городе или маленьком селе», — говорил Глава Башкирии.
Для поддержки развития профессионального спорта в Башкирии построен Центр спортивной подготовки (2019), строится Дворец борьбы.
Для развития массового спорта поставлена задача построить в райцентрах ФОКи с бассейнами. В 2020 году Башкирия запустила проект «Сельский тренер» — выделение грантов на 1 млн руб. спортивным преподавателям, работающим в населённых пунктах с населением меньше 100 тыс. человек. Эта практика признана одной из лучших и внедрена уже почти в 25 регионах.