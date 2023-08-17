В Уфе задержали водителя, который ездил с разными госномерами и сбегал с места ДТП

В Уфе сотрудниками Госавтоинспекции задержан 50-летний житель Уфы, который использовал разные госномера на своем автомобиле. В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время он отбывает наказание в виде 10-дневного административного ареста за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

В апреле текущего года он стал виновником аварии, но скрылся с места ДТП. Аналогичная ситуация повторилась в июле. Это уже второй раз, когда мужчина привлекается к ответственности за оставление места происшествия. В предыдущем случае он отбывал трехдневный арест.

Ранее мужчину лишали прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Эпизоды такого рода были зафиксированы в 2011 и 2015 годах. По сей день он не смог вернуть свои водительские права. Несмотря на это, он продолжал ездить на своем автомобиле «Сааб 900», что привело к тому, что он получил пять административных наказаний, начиная с прошлого года.

Величина штрафов за нарушение варьировалась от 5 до 15 тысяч рублей за каждое из них. Более того, в прошлом году горе-водителя неоднократно задерживали за управление тем же автомобилем, но с различными поддельными государственными номерами – составлены административные протоколы.

По итогам просмотра записей с камер фотовидеофиксации выяснилось, что данный автомобиль объявлен в розыск из-за неуплаченных штрафов, которые направлялись владельцам государственных номеров, используемых нарушителем.

Материалы дела направлены в суд, который примет окончательное решение после отбывания водителем наказания за предыдущее правонарушение, сообщили в ведомстве.