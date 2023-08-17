Жителя Башкирии избили металлическим ломом и обухом топора

В декабре 2021 года товарищи распивали спиртные напитки в доме обвиняемого мужчины. Дружеская посиделка закончилась ссорой – в один момент гость схватил металлический лом, но хозяин дома выхватил его из рук и ударил оппонента кулаком в лицо. Мужчина упал на пол, а собутыльник несколько раз ударил его в область груди, живота, левого плеча, правой голени ломом. После этого он избил несчастного руками и ногами.