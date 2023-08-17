Жителя Башкирии избили металлическим ломом и обухом топора

В Караидельском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в жестоком избиении знакомого.
В декабре 2021 года товарищи распивали спиртные напитки в доме обвиняемого мужчины. Дружеская посиделка закончилась ссорой – в один момент гость схватил металлический лом, но хозяин дома выхватил его из рук и ударил оппонента кулаком в лицо. Мужчина упал на пол, а собутыльник несколько раз ударил его в область груди, живота, левого плеча, правой голени ломом. После этого он избил несчастного руками и ногами.
Смерть пострадавшего наступила через непродолжительное время от травматического шока, который возник в результате причинённых ему телесных повреждений. При назначении наказания суд учел данные о личности мужчины, наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств и назначил наказание в виде лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.