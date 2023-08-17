Жители Башкирии будут получать и оплачивать налоговые уведомления через Госуслуги

В Башкирии получено 85,5 тысячи заявлений о согласии на получение цифровых налоговых уведомлений: с июля этого года на портале Госуслуг запущен новый сервис, доступный только для физических лиц.

Фото №1 - Жители Башкирии будут получать и оплачивать налоговые уведомления через Госуслуги

По словам заместителя министра цифрового развития госуправления республики Динара Шарафутдинова, теперь можно получать и оплачивать налоговые уведомления через Госуслуги – нет надобности идти на почту или в офисы налоговой службы.

В ведомстве также отметили, что новый сервис тесно связан с мобильным приложением «Госключ». Приложение позволяет подписывать согласие на получение уведомлений цифровой подписью и обладает юридической силой.  

Директор МФЦ Башкирии Наталья Куприянова отметила, что жители, не имеющие доступа к интернету или не владеющие навыками работы с компьютером, могут обратиться в ближайший офис МФЦ, где сотрудники помогут оформить данную услугу.

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