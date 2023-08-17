Ветеринары Башкирии спасли котенка с обожженными лапками

Видимо, кто-то просто бросил котенка в костер. Белая, так назвали кошку по окрасу, находилась на лесной территории, лапки постоянно травмировались и загрязнялись, она практически не могла ходить. Сотрудники кемпинга пожалели котенка, но должного ухода обеспечить не могли в силу занятости, поэтому решили поместить его на стационар в клинику Благовещенской райгорвестанции, под непрерывный контроль и лечение. Первые дни поражённые подушечки лап сильно сочились, кровили и шелушились. Кошка испытывала сильную боль и не могла ходить, поэтому в основном лежала. Каждый день Белой проводилась санация ран — обработка и очищение всех обгорелых участков кожи, удаление некротизированных тканей. Обработки проводились до двух-трёх раз в день. Для заживления ожогов использовали специальную мазь, обезболивающие противовоспалительные препараты и антибиотики».

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС