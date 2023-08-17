Ветеринары Башкирии спасли котенка с обожженными лапками

В Благовещенске специалисты ветеринарной станции помогли котёнку с обожженными лапками. Об этом рассказали в Госкомитет по ЧС.

Фото №1 - Ветеринары Башкирии спасли котенка с обожженными лапками

Сотрудники кемпинга на берегу реки Белой нашли трёхмесячного котёнка в лесу. У малышки были повреждены лапки – она получила термические ожоги подушечек лам, кончиков ушей. Также у котёнка была подпалена шерсть на лапах и животе.

Видимо, кто-то просто бросил котенка в костер. Белая, так назвали кошку по окрасу, находилась на лесной территории, лапки постоянно травмировались и загрязнялись, она практически не могла ходить. Сотрудники кемпинга пожалели котенка, но должного ухода обеспечить не могли в силу занятости, поэтому решили поместить его на стационар в клинику Благовещенской райгорвестанции, под непрерывный контроль и лечение. Первые дни поражённые подушечки лап сильно сочились, кровили и шелушились. Кошка испытывала сильную боль и не могла ходить, поэтому в основном лежала. Каждый день Белой проводилась санация ран — обработка и очищение всех обгорелых участков кожи, удаление некротизированных тканей. Обработки проводились до двух-трёх раз в день. Для заживления ожогов использовали специальную мазь, обезболивающие противовоспалительные препараты и антибиотики».

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 

После проведенных манипуляций заживление пошло в разы быстрее. Малышка поправлялась на глазах. Через пару дней стационара она уже чувствовала себя прекрасно: перестала хромать, стала хорошо питаться и даже играть. А через две недели животное выписали с полным восстановлением.

Так, с помощью работы специалистов Благовещенской райгорвестанции на одну спасённую жизнь стало больше, и, к тому же, кошка обрела любящую семью.

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