Ветеринары Башкирии спасли котенка с обожженными лапками

В Благовещенске специалисты ветеринарной станции помогли котёнку с обожженными лапками. Об этом рассказали в Госкомитет по ЧС.
Сотрудники кемпинга на берегу реки Белой нашли трёхмесячного котёнка в лесу. У малышки были повреждены лапки – она получила термические ожоги подушечек лам, кончиков ушей. Также у котёнка была подпалена шерсть на лапах и животе.
После проведенных манипуляций заживление пошло в разы быстрее. Малышка поправлялась на глазах. Через пару дней стационара она уже чувствовала себя прекрасно: перестала хромать, стала хорошо питаться и даже играть. А через две недели животное выписали с полным восстановлением.
Так, с помощью работы специалистов Благовещенской райгорвестанции на одну спасённую жизнь стало больше, и, к тому же, кошка обрела любящую семью.