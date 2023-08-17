В Уфе пройдет Всероссийский фестиваль уличных театров «Айда Фест»

Фестиваль пройдет в период с 25 по 27 августа на территории творческого пространства Арт-КВАДРАТ. Об этом в своих социальных сетях написал глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

По словам организаторов, в этом году мероприятие соберет более 100 артистов из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Альметьевска, Перми, Челябинска и Йошкар-Олы. В течение трех дней гости смогут посмотреть порядка 20 спектаклей и перфомансов. Также будут действовать интерактивные площадки, пройдет карнавальное шествие.