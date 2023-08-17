Стало известно, когда запустят движение по Зининскому путепроводу

По информации регионального Минтранса, движение по Зининскому путепроводу будет запущено в начале сентября, а до конца ноября строительные работы будут полностью завершены.

Мостовое сооружение над железной дорогой возводится в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Большая часть работ уже выполнена. В настоящее время рабочие заканчивают асфальтирование, идет установка гранитных бордюров и барьеров протяженностью 5 километров. Наружное освещение будет обеспечиваться 119 опорами с современными энергосберегающими светильниками. Работа на объекте ведется в круглосуточном режиме.

Путепровод станет важной артерией на выезде и Уфы для жителей Нагаево, Акбердино, Зинино и других населенных пунктов, отметили в Минтрансе Башкирии.