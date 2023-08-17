Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции площади Первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае

Реконструкцию площади Первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае завершат к концу 2024 года. Сейчас продолжаются работы по строительству второй очереди. С ходом реконструкции сегодня ознакомился глава республики.

Радий Хабиров поручил все работы второго этапа закончить уже в этом году, чтобы на площади могли проходить традиционные городские мероприятия. Он также отметил, что необходимо привести в порядок внешний вида самого памятника. Что касается проведённых работ: здесь установили девять камер видеонаблюдения, опоры освещения и светильники, ведётся устройство амфитеатра, укладка брусчатки.