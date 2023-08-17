В Башкирии возродят памятник промышленной архитектуры в селе Верхотор – Радий Хабиров

Сегодня Глава Башкирии находился с рабочей поездкой в Ишимбайском районе республики. В ходе поездки он записал видеоролик о селе Верхотор и рассказал о планах по возрождению этого места.

Здесь расположен комплекс бывшего Верхоторского медеплавильного завода, который является памятником промышленной архитектуры дореволюционной России. По словам руководителя республики, сегодня по итогам совещания принято решение о его восстановлении.

Также Радий Хабиров рассказал, что в текущем году проект «Верхотор – театр времен» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Эта территория станет важным туристическим объятом, уверен Глава Башкирии.