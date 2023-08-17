В Уфе приступили к очередному этапу в возведении гребного канала

Самое главное — мы получили у себя дома великолепное место для подготовки мастеров и для проведения соревнований. До нынешнего момента наши ведущие спортсмены, национальные сборные, региональные, клубные команды вынуждены были тренироваться за границей. Теперь такой необходимости нет. Я думаю, к нам будут проситься зарубежные коллеги, чтобы им разрешили провести тренировочные сборы в этом прекрасном месте. Пускай канал станет точкой роста, точкой культурного притяжения, точкой развития спорта в этом прекрасном регионе.

Сергей Лавров