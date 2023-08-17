В Уфе приступили к очередному этапу в возведении гребного канала

В Уфе активно продолжается работа по возведению комплекса для гребного слалома. Рабочие приступили к очередному этапу строительства.
На объекте армируются стены подводящего канала блока №1, устанавливаются закладные детали ремонтного затвора. Выполняются все необходимые работы по берегоукреплению, устройству трибун, гидроизоляции канала и обустройству стен.
Строительство проводится в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Запуск объекта запланирован в 2024 году, когда Уфа будет праздновать своё 450-летие. Введение в строй крупного спортивного объекта в столице Башкирии позволит гребцам тренироваться в республике, поскольку спортсмены вынуждены готовиться к соревнованиям буквально на нескольких площадках страны.
Уфимский гребной канал соответствует всем международным стандартам. Такой же сегодня открылся в Подмосковье. На церемонии открытия выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, являющийся председателем попечительского совета федерации гребного слалома России. Кроме того, Сергей Лавров любит заниматься рафтингом и плавать по горным рекам.
Сергей Лавров отметил, что канал станет местом проведения соревнований как общероссийского масштаба, так и международного.