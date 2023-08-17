В Башкирии закупят ещё 250 автобусов

В Башкирии планируется приобрести 250 автобусов. Транспорт будет закуплен по программе казначейских кредитов.
Как сообщили в министерстве транспорта региона, правительство России ободрило заявку и предоставит льготный заём на 1,4 млрд рублей.
Это будут автобусы преимущественно среднего класса и поступят в регион до конца 2023 года. Их направят на обслуживание населения малых городов и сельских поселений. Всего на закупку регионами автобусов для общественного транспорта по линии казначейских кредитов выделено 50 млрд рублей.