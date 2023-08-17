В Башкирии более 13 тыс. наблюдателей подготовлены к предстоящим выборам

Одни обучались на выездных семинарах на специальных площадках во всех городах и районах республики. Другие прошли подготовку на дополнительных семинарах в режиме ВКС.
В Общественном просветительском центре на заседании обсудили ряд значимых вопросов, среди которых взаимодействие с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» в единый день голосования, состав мобильных групп штаба.
Также были подведены итоги обучения. Отдельная программа была организована и для наблюдателей-блогеров. Подготовка прошла при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан и Общественной палаты региона.