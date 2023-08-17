В Башкирии запустили новую технологию для определения нарушителей ПДД

В Башкортостане запустили новую технологию для определения нарушителей ПДД. Она позволяет прямо во время дорожного движения выявить тех, кто просрочил выплату штрафов.

Для этого на оживленной улице паркуют патрульный автомобиль. Внутри него – система с камерой, которая вычисляет должников по госномерам. Если программа определяет, что эта машина есть в списке, то передает сигнал посту ДПС. Технологию протестировали в рамках очередного рейда в Уфе.