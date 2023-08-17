В Башкирии пожарные потушили шесть заброшенных домов

17 августа недалеко от Салавата зафиксировали крупный пожар. Возгорание заметили очевидцы на трассе Уфа-Оренбург.

Стало известно, что огнём охватило заброшенные дома в садовом товариществе №51. Загорелись четыре домика и сухая трава на площади 2 га. Также огнём охватило два домика в садовом товариществе №57.