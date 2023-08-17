В Уфе завершили благоустройство дворов на улицах Рабкоров и Степана Кувыкина

Это стало возможным благодаря программе «Башкирские дворики», инициированный главой региона в 2019 году. Обновили асфальтовое покрытие, оборудовали дополнительные парковочные места, установили детскую и спортивную площадки на травмобезопасном покрытии. Местные жители назвали это место «Соседским Арбатом».
Программа «Башкирские дворики» реализуется по принципу софинансирование. 94% предоставляет бюджет республики, 5% – муниципалитет, 1% собирают сами жители, которые также участвуют в обсуждениях по будущему наполнению своих дворов.
К слову, в этом году в Башкортостане приведут в порядок ещё 206 дворов, из них 54 находятся в столице.