В Башкирии ученые смогут пройти стажировку в ведущих вузах страны или улучшить жилищние условия

В республике пройдет конкурс для молодых ученых. Благодаря господдержке молодые люди смогут улучшить жилищные условия. 

Фото №1 - В Башкирии ученые смогут пройти стажировку в ведущих вузах страны или улучшить жилищние условия

По информации Министерства образования, ученые смогут так же пройти стажировку в ведущих университетах России. Министерство объявило конкурс на получение грантов на эти цели. 

Ранее такая господдержка была анонсирована Главой Башкирии Радием Хабировым. Заявку возможно будет подать с 15 августа до 17 сентября.

— Гранты предоставляются университетам, научным организациям на реализацию мероприятий по поддержке молодых научно-педагогических и научных работников, — рассказали в ведомстве.

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