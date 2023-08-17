В Башкирии ученые смогут пройти стажировку в ведущих вузах страны или улучшить жилищние условия

В республике пройдет конкурс для молодых ученых. Благодаря господдержке молодые люди смогут улучшить жилищные условия.
По информации Министерства образования, ученые смогут так же пройти стажировку в ведущих университетах России. Министерство объявило конкурс на получение грантов на эти цели.
Ранее такая господдержка была анонсирована Главой Башкирии Радием Хабировым. Заявку возможно будет подать с 15 августа до 17 сентября.
— Гранты предоставляются университетам, научным организациям на реализацию мероприятий по поддержке молодых научно-педагогических и научных работников, — рассказали в ведомстве.