В Башкирии ученые смогут пройти стажировку в ведущих вузах страны или улучшить жилищние условия

В республике пройдет конкурс для молодых ученых. Благодаря господдержке молодые люди смогут улучшить жилищные условия.

По информации Министерства образования, ученые смогут так же пройти стажировку в ведущих университетах России. Министерство объявило конкурс на получение грантов на эти цели.

Ранее такая господдержка была анонсирована Главой Башкирии Радием Хабировым. Заявку возможно будет подать с 15 августа до 17 сентября.