Радий Хабиров посетил Ишимбайский район с рабочей поездкой

Реконструкцию площади Первооткрывателей башкирской нефти завершат к концу 2024 года. К этому времени в Ишимбае должны обновить центральный парк культуры и отдыха имени Александра Матросова. С ходом благоустройства общественных территорий в городе сегодня ознакомился глава республики. Также в ходе рабочей поездки в Ишимбайский район Радий Хабиров посетил село Верхотор.

Брусчатку постелили с учетом, что здесь будут не только гулять люди, но и заезжать коммунальная техника во время уборки территории. Радию Хабирову рассказывают, какие материалы используют строители при реконструкции площади Первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае. Здесь появится амфитеатр из лиственницы, вазоны сделают из башкирского мансуровского гранита, на верхней площадке из натурального камня выложат что-то похожее на нефтяную речку. Все работы по второму этапу реконструкции Радий Хабиров поручил завершить уже в этом году, чтобы на площади могли проходить традиционные городские мероприятия. Он также отметил, что необходимо привести в порядок внешний вида самого памятника.

Важно, что проект модернизации площади согласовали с местными жителями. Была задача – привести в порядок эту территорию. Мы завершаем уже вторую очередь работ. Впереди – третий этап проекта, который закончим в 2024 году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вдохнуть новую жизнь попросил глава республики в центральный парк культуры и отдыха имени Александра Матросова. Его благоустройство начали в этом году. Концепция обновления общественной территории победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В этом году в Ишимбае начали благоустраивать сквер молодоженов, который находится рядом с городским дворцом бракосочетания. А в 2024-м отремонтируют само здание. Глава республики поручил привести в порядок фасад и стены дворца торжеств и заменить крышу на более современную.

А сдачи этого объекта ждут не дождутся более 800 детей. Школа №16 в Ишимбае была построена в 1954 году, и капремонт здесь ни разу не проводился. В 2023-м за счёт федеральной поддержки по президентской программе обновления школ образовательное учреждение комплексно модернизировали. Радий Хабиров осмотрел учебные классы, помещения дополнительных занятий и кружков и пообщался с коллективом школы. В разговоре с учителями Глава Башкортостана подчеркнул, что федеральная программа капремонта фактически позволяет «перезапустить» старые школы, поэтому республика активно участвует в этом проекте.

Программа по капитальному ремонту даёт вторую жизнь всей системе образования региона. Управленческая команда Ишимбая очень активно участвует в заявочных кампаниях. Накануне в Уфу приезжал министр просвещения России Сергей Кравцов. В рамках его визита мы обсуждали вопрос запуска такой же программы для детских садов и колледжей. Это очень актуальная тема. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В следующем году в Ишимбайском районе начнут реализацию проекта «Верхотор – театр времён». Он подразумевает организацию пространства вокруг бывшего Верхоторского медеплавильного завода, чтобы раскрыть туристический потенциал села. Объект является памятником промышленной кирпичной архитектуры дореволюционной России. Он включен в туристическое индустриальное кольцо «Медный Урал».

Еще один исторический объект, за сохранность которого беспокоятся в Институте развития городов и сел региона, – верхотороский заводской мост. Разрушается его основание. Радий Хабиров поручил во время благоустройства провести необходимые работы по укреплению сооружения и сделать его только пешеходным. Этот мост 1855 года постройки до сих пор соединяет две части села Верхотор. По нему проезжают как легковые автомобили, так и тяжёлая техника, хотя переправа на такие нагрузки не рассчитана. Строилось сооружение во времена, когда единственным транспортом были гужевые повозки.