Радий Хабиров навестил семью мобилизованного участника СВО в Ишимбайском районе

Тогда руководитель региона выслушал просьбы земляков. Во время встречи с родителями, супругой и детьми военнослужащего Глава Башкортостана передал им привет от их сына, мужа и отца. Жена мобилизованного солдата поблагодарила руководителя региона за его личное внимание не только к бойцам, но и к их семьям.