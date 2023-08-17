Радий Хабиров навестил семью мобилизованного участника СВО в Ишимбайском районе

Во время рабочей поездки по Ишимбайскому району глава республики заехал к семье мобилизованного участника СВО. Навестить близких военнослужащего Радий Хабиров обещал лично во время посещения воинских подразделений еще 6 мая.

Тогда руководитель региона  выслушал просьбы земляков. Во время встречи с родителями, супругой и детьми военнослужащего Глава Башкортостана передал им привет от их сына, мужа и отца. Жена мобилизованного солдата поблагодарила руководителя региона за его личное внимание не только к бойцам, но и к их семьям.

Когда мы были в расположении, я пообещал ему навестить родных. Передаю вам большой привет с передовой. Понимаю ваши переживания. Сам очень переживаю за наших ребят. Главное, что и у вас все хорошо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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