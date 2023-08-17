Ректор УУНиТ назвал своевременными меры поддержки молодых ученых в Башкирии

Конкурс грантов уже второй – в прошлом году по этой программе 70 человек смогли улучшить жилищные условия, 262 человека прошли научно-образовательные стажировки в ведущих университетах России и за рубежом. Кроме того, в этом году появился ряд изменений. К примеру, максимальная сумма гранта для прохождения стажировок – 250 тыс. рублей для российских вузов и 500 тыс. – для зарубежных.