Ректор УУНиТ назвал своевременными меры поддержки молодых ученых в Башкирии

До полумиллиона рублей для молодых ученых. Глава республики рассказал о запуске конкурса на предоставление господдержки. Средства из бюджета выделяются университетам и научным организациям, которые сами распределяют их между претендентами.

Конкурс грантов уже второй – в прошлом году по этой программе 70 человек смогли улучшить жилищные условия, 262 человека прошли научно-образовательные стажировки в ведущих университетах России и за рубежом. Кроме того, в этом году появился ряд изменений. К примеру, максимальная сумма гранта для прохождения стажировок – 250 тыс. рублей для российских вузов и 500 тыс. – для зарубежных.

Меры поддержки, инициированные главой республики в прошлом году, оказались своевременными. Это меры поддержки молодых ученых, направленные на улучшение жилищных условий и повышение квалификации путем стажировок в ведущих научно-образовательных центрах.

Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий
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