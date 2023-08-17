В Уфе завершается капремонт инженерного лицея-интерната

Работы осуществлялись на федеральные и региональные средства. Из бюджета республики на них было выделено около 200 миллионов рублей. Как изменилось одно из самых узнаваемых учебных заведений Черниковки?

Диана Алабирдина выпустилась из республиканского инженерного лицея-интерната в этом году. Начиная с апреля, она училась в соседнем общежитии, потому что в заведении начался капитальный ремонт. Вместе с другими выпускниками Диана помогает ускорить его завершение.

Лицей обновляется как снаружи, так и внутри. На каждом этаже здания разместились удобные рекреационные зоны, где дети смогут поиграть в настольный теннис, заняться творчеством или просто отдохнуть на перемене. По совместному со школьниками и их родителями решению мебель выполнена в зеленых и оранжевых оттенках. Как и фасад. Его отремонтировали уже практически полностью.