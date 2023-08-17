В Уфе жителей информируют о предстоящих выборах новым способом

В Уфе запущен пилотный проект по информированию граждан о предстоящих выборах новым способом. Члены комиссий обходят избирателей поквартирно и с помощью планшетов сообщают нужную информацию или уточняют данные. Сведения о голосующих уже содержатся в программном обеспечении. Напомним, 10 сентября жителям Башкортостана предстоит избрать депутатов седьмого созыва Госсобрания республики.

Вопросы, которые задают избирателям, уже вбиты в планшет. Придумывать ничего не нужно. Члены УИКов сверяют данные, подтверждают их со слов гражданина и еще раз напоминают им о предстоящих выборах 10 сентября.

К слову, два года назад во время переписи использовались специальные планшеты для опроса граждан. Что касается выборов, мобильные УИКи запущены в пилотном режиме. В Уфу поступило 12 планшетов с программным обеспечением. Проект разработан Центризбиркомом России. Новый способ избавляет от работы с бумажным носителем.

Желание голосовать дома изъявляют пожилые избиратели. Но в целом этим правом может воспользоваться любой человек, однако на это должна быть уважительная причина. До единого дня голосования осталось меньше месяца – работа на участках активно ведется.