В Башкирии заработали три филиала штаба по формированию второго батальона им. Салавата Юлаева

Во второй батальон имени Салавата Юлаева принимают бойцов до 55 лет и офицеров до 60 лет. Подписать контракт имеют право и не проходившие службу, но имеющие военный билет. Минимальный срок – шесть месяцев. Для того чтобы вступить в батальон им. Салавата Юлаева, нужно обратиться в штаб в Уфе или в филиалы по республике. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому номеру: +7 (987) 023-76-00.