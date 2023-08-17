В Башкирии заработали три филиала штаба по формированию второго батальона им. Салавата Юлаева

В Башкортостане заработали три филиала штаба по формированию второго добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. Они открылись в Стерлитамаке, Туймазах и в селе Малояз Салаватского района. В батальон записались более 120 человек, рассказал советник Главы Башкортостана по взаимодействию с войсками Росгвардии Артур Юмагужин.
Формирование продлится до 10 сентября. Бойцы пройдут боевое слаживание перед отправкой в зону проведения спецоперации. Напомним, подразделение создается в структуре Росгвардии.
Во второй батальон имени Салавата Юлаева принимают бойцов до 55 лет и офицеров до 60 лет. Подписать контракт имеют право и не проходившие службу, но имеющие военный билет. Минимальный срок – шесть месяцев. Для того чтобы вступить в батальон им. Салавата Юлаева, нужно обратиться в штаб в Уфе или в филиалы по республике. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому номеру: +7 (987) 023-76-00.