Молодежный хоккейный турнир в Уфе будет носить имя Родиона Амирова

Церемония прощания с хоккеистом Родионом Амировым пройдет в конце этой или начале следующей. Об этом стало известно на пресс-конференции, которую сегодня провели генеральный директор клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов. Молодежный турнир, который проводится в столице Башкортостана в конце августа, будет носить имя Родиона Амирова. Игровой номер 27 будет выведен из обращения в его честь.