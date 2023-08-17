Молодежный хоккейный турнир в Уфе будет носить имя Родиона Амирова

Церемония прощания с хоккеистом Родионом Амировым пройдет в конце этой или начале следующей. Об этом стало известно на пресс-конференции, которую сегодня провели генеральный директор клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов. Молодежный турнир, который проводится в столице Башкортостана в конце августа, будет носить имя Родиона Амирова. Игровой номер 27 будет выведен из обращения в его честь.

Я думаю, что сегодня вечером у нас будет точная дата, когда Родион к нам вернется. Предполагаемая дата – воскресенье-понедельник. Понедельник – крайняя дата, когда мы проведем.

Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

После победы на домашнем предсезонном турнире «Салават Юлаев» вскоре отправится в Омск. Уфимская команда примет участие в Кубке Блинова. Наряду с такими командами, как «Нефтехимик», «Барыс», «Локомотив» и хозяевами – «Авангардом». Уже в воскресенье «Салават» проведет первую игру. Соперником станет команда из Астаны.

Нагрузку я хочу распланировать нормированно, так, чтобы все поиграли. Две-три игры чтобы ребята сыграли. Из этого будут исходить и сочетания, какие пятерки будут выходить.

Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»
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