Молодежный хоккейный турнир в Уфе будет носить имя Родиона Амирова

Церемония прощания с хоккеистом Родионом Амировым пройдет в конце этой или начале следующей. Об этом стало известно на пресс-конференции, которую сегодня провели генеральный директор клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов. Молодежный турнир, который проводится в столице Башкортостана в конце августа, будет носить имя Родиона Амирова. Игровой номер 27 будет выведен из обращения в его честь.
После победы на домашнем предсезонном турнире «Салават Юлаев» вскоре отправится в Омск. Уфимская команда примет участие в Кубке Блинова. Наряду с такими командами, как «Нефтехимик», «Барыс», «Локомотив» и хозяевами – «Авангардом». Уже в воскресенье «Салават» проведет первую игру. Соперником станет команда из Астаны.