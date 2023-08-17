В Башкирии вновь изменится расписание пригородных автобусов

Так, автобус № 120 будет отправляться из села Метели в 7.00 и 15.15, а от Ярославки — в 13.50 и 19.40 по будням, № 121 — в 7.35 и 15.50 (от Ярославки), в 12.25 и 18.20 (из Месягутово) ежедневно кроме субботы и воскресенья, № 102 — в 7.30 (из Михайловки) и в 17.15 (из Месягутово) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.