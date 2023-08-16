В Башкирии завершается благоустройство центра закрытого города

Межгорье — единственный город в Башкортостане, имеющий статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) и состоящий из микрорайонов «Центральный» и «Юго-Западный», удалённых друг от друга на расстояние 20 км. Городок с населением 15 тысяч человек расположен в Южно-Уральском заповеднике, у подножья горы Ямантау, на высоте около 500 метров над уровнем моря.
В городе завершается благоустройство прилегающей к площади Победы территории. Напомним, в 2021 году этот проект стал победителем всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
Сейчас во внутреннем дворе Центра культуры и досуга остались только некоторые малообъемные работы: установка скамеек и урн.