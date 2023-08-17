В Башкирии близится к завершению ремонт трассы Буздяк – Давлеканово

В скором времени завершится ремонт трассы Буздяк - Давлеканово. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото №1 - В Башкирии близится к завершению ремонт трассы Буздяк – Давлеканово

Протяженность ремонтируемого участка составляет 4 километра. Ремонтные работы ведутся недалеко от села Ивановка.

Как сообщили в минтрансе РБ, подрядчики сняли старое покрытие и занимаются устройством выравнивающего слоя и покрытия, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.

Сдача объекта по контракту – в октябре. Напомним, в 2023 году в республике в рамках «БКД» планируется отремонтировать порядка 74 км региональной дорожной сети.

Фото: Минтранс РБ.

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