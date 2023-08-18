В Башкирии подросток на мопеде сбил пятилетнего ребенка

Накануне в Кармаскалинском района неустановленный водитель мопеда сбил пятилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Малыша доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в ГИБДД по РБ.
В скором времени сотрудники ДПС задержали 13-летнего мальчика. Он испугался последствий содеянного и спрятался в подвале одного из домов. По его словам, когда он ехал на мопеде, перед ним резко появились двое детей.
Мать 13-летнего мальчика сказала, что никто не разрешал трогать мототранспорт.
В региональной госавтоинспекции подчеркнули, что этим летом семиклассник уже попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД. 23 июня он со своим другом, управляя питбайком, при развороте столкнулся с «Мицубиси RVR». В результате ДТП он и его товарищ были доставлены в больницу. В отношении родителей составлен административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также составлен материал по ст. 5.35 КоАП РФ.
Фото: ГИБДД по РБ.