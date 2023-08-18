В Башкирии подросток на мопеде сбил пятилетнего ребенка

Потом мальчик обернулся на меня и побежал, при этом он смотрел на меня. Я немного свернул вправо, чтобы как-нибудь избежать столкновения, но он ударился о защиту мопеда. Дальше я хотел остановиться, но что-то передумал, поехал к другу. Мы спрятали мопед, я спрятался сам. Папа с мамой не разрешают ездить на мопеде.

виновник ДТП