Стало известно, когда в Уфе запустят Зининский путепровод

Уже в начале сентября планируется запуск движения по Зининскому путепроводу, а завершение работ запланировано на конец ноября. Об этом заявил глава минтранса Александр Клебанов.

Фото №1 - Стало известно, когда в Уфе запустят Зининский путепровод

Путепровод над железной дорогой строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Основные работы уже выполнены, сейчас строители завершают асфальтирование, устанавливают гранитные бордюры и барьеры общей протяженностью 5 км. Для устройства наружного освещения будет установлено 119 опор с современными энергосберегающими светильниками. Бригады работают на объекте круглосуточно.

Этот путепровод — важная транспортная артерия на выезде из Уфы. Жители Нагаево, Акбердино, Зинино и других населённых пунктов с нетерпением ждут окончания строительства. Четырехполосный путепровод значительно разгрузит автомобильное движение на Нагаевском шоссе, позволит автомобилистам выезжать в данном направлении, не пересекая железнодорожные пути, не стоять подолгу в пробках. Всё это повысит безопасность дорожного движения на данном участке.

Александр Клебанов, глава Минтранса РБ

Фото: Минтранс РБ.

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