Стало известно, когда в Уфе запустят Зининский путепровод

Этот путепровод — важная транспортная артерия на выезде из Уфы. Жители Нагаево, Акбердино, Зинино и других населённых пунктов с нетерпением ждут окончания строительства. Четырехполосный путепровод значительно разгрузит автомобильное движение на Нагаевском шоссе, позволит автомобилистам выезжать в данном направлении, не пересекая железнодорожные пути, не стоять подолгу в пробках. Всё это повысит безопасность дорожного движения на данном участке.

Александр Клебанов, глава Минтранса РБ