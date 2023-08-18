Стало известно, когда в Уфе запустят Зининский путепровод

Уже в начале сентября планируется запуск движения по Зининскому путепроводу, а завершение работ запланировано на конец ноября. Об этом заявил глава минтранса Александр Клебанов.
Путепровод над железной дорогой строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Основные работы уже выполнены, сейчас строители завершают асфальтирование, устанавливают гранитные бордюры и барьеры общей протяженностью 5 км. Для устройства наружного освещения будет установлено 119 опор с современными энергосберегающими светильниками. Бригады работают на объекте круглосуточно.
Фото: Минтранс РБ.