На дорогах Башкирии водителей проверяют на наличие штрафов за нарушение ПДД

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Башкирии, в республике продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению на дорогах региона неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Сообщается, что для остановки автомобиля сотрудники ГИБДД совместно со специалистами регионального центра организации дорожного движения пользуются ведомственной системой «Паутина», и по базе "пробивают" штрафы, которые не были уплачены нарушителями своевременно.

В ведомстве напомнили, что законодательно установленный срок оплаты штрафов – 2 месяца. В том случае, если в указанный срок водитель не погасил денежное взыскание, то он заплатит штраф в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо получит административный арест на 15 суток. Также злостным неплательщикам грозят обязательные работы на срок до 50 часов.