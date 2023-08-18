В Башкирии рецидивист ограбил пенсионера

По предварительным данным, мужчины совместно распивали горячительные напитки. После того как спиртное закончилось, собутыльники направились за добавкой. Однако подозреваемый хотел продолжить «гулянку» с другими своими приятелями. Набросившись и повалив потерпевшего злоумышленник достал у своего оппонента кошелек, откуда украл 5 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

пресс-служба МВД по РБ