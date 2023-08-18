В Башкирии рецидивист ограбил пенсионера

65-летний житель Краснокамского района обратился в местное отделение полиции и заявил, что у него были украдены деньги.
По предварительным данным, мужчины совместно распивали горячительные напитки. После того как спиртное закончилось, собутыльники направились за добавкой. Однако подозреваемый хотел продолжить «гулянку» с другими своими приятелями. Набросившись и повалив потерпевшего злоумышленник достал у своего оппонента кошелек, откуда украл 5 тысяч рублей и скрылся с места преступления.
пресс-служба МВД по РБ
В скором времени был задержан 41-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. Денежные средства он планировал потратить на "гулянки".
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.