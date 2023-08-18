Жительницу Башкирии обвиняют в махинациях с землей на сумму более 14 млн рублей

Прокуратурой Башкирии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы республики по статье «мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, женщина в должности председателя СНТ в Уфимском районе в период с августа 2008 года по август 2014 года приватизировала 73 земельных участка. Земли были оформлены на близких родственников, знакомых и иных лиц, которые не были членами садового товарищества.

Также установлено, что ряд граждан оформляли на нее нотариальную доверенность с целью регистрации права собственности на имущество и его последующей продажи. Кроме того, женщина принимала участие в судебных процессах, где подтверждала членство граждан в СНТ и наличие оснований для удовлетворения заявленных требований о признании права собственности на землю.