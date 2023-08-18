В Уфе на один из минаретов мечети «Ар-Рахим» установили новый купол

Сегодня на одном из минаретов соборной мечети «Ар-Рахим» установлен новый купол. Для его восстановления Духовное управление мусульман Башкирии заключило договор с волгодонским инженерным центром «Грант». Специалисты предприятия спроектировали и установили верхнюю часть конструкции.

Напомним, старый купол мечети был сорван сильным ветром в марте этого года. Предварительная причина обрушения – инженерные недочеты.

Вместе с тем, в июне глава Башкирии поручил возобновить строительство мечети. В Министерстве строительства республики сообщили, что реализация проекта будет осуществляться за счёт пожертвований меценатов.