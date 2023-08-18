Звезда башкирской и татарской эстрады Гузель Уразова выступила на Дне села в Акбердино

Праздник собрал не только местных жителей и гостей, но и выходцев села Акбердино Иглинского района, которые живут в разных уголках республики и страны. Для гостей организовали выставку декоративно-прикладного искусства. Умелицы рассказывали посетителям о своём творчестве, показывали мастер-классы по созданию сувениров.