Звезда башкирской и татарской эстрады Гузель Уразова выступила на Дне села в Акбердино

Праздник собрал не только местных жителей и гостей, но и выходцев села Акбердино Иглинского района, которые живут в разных уголках республики и страны. Для гостей организовали выставку декоративно-прикладного искусства. Умелицы рассказывали посетителям о своём творчестве, показывали мастер-классы по созданию сувениров.
Тут же работали торговые ряды, выставили медовую продукцию пчеловоды. Организовали различные спортивно-игровые площадки, на которых проходили турниры по волейболу, шахматам, стрельбе из лука. Дети и взрослые могли сыграть в народные игры, показать сноровку в битье горшка, беге в мешках.
С праздником поздравил собравшихся и участник специальной военной операции. Он поблагодарил своих односельчан за поддержку бойцов.