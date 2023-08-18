Во всероссийский прокат выходит мультфильм «Северные Амуры», созданный в Уфе

Старт показа полнометражного мультипликационного фильма на больших экранах запланирован на 31 августа. Его создали художники-мультипликаторы студий «Башкортостан» и «Муха», рассказали в пресс-службе столичной администрации.

В основу мультика легла патриотическая история об Отечественной войне 1812 года, когда башкирские воины сражались с французами. В нем рассказывается о подвигах наших предков, о преемственности поколений, о важных исторических событиях, о семье, любви и дружбе.

Отметим, что впервые мультфильм, который был создан в Башкирии, выходит во всероссийский прокат. Его озвучили на русском и башкирском языках.