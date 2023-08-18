В Башкирии пенсионерка перевела мошенникам 6,5 млн рублей

Жительница Бирского района, 1959 года рождения, попалась на удочку мошенников и потеряла 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Пенсионерка обратилась в правоохранительные органы и рассказала о том, что ей позвонил неизвестный и представился финансовым консультантом. В процессе диалога он предложил женщине поучаствовать в выгодной инвестиционной программе. Поддавшись уговорам злоумышленника, женщина открыла «накопительный счет», на который перевела более 1,5 млн рублей из своих личных сбережений. Впоследствии, по указаниям аферистов, пенсионерка набрала кредитов на общую сумму 3 млн рублей и также перечислила их на брокерский счет.

Под предлогом роста заработка мошенники убедили женщину вложить еще больше денежных средств. Она обратилась к своим знакомым и заняла у них еще 2 млн рублей, и так же перевела их на счет мошенников. После этого контакт с псевдоброкеры оборвался, а доступ к счету был заблокирован.