Спасатели Уфы пришли на помощь собаке и котёнку

Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы продолжают спасать животных, которые попадают в неприятности.
Так, 17 августа спасатели пришли на помощь собаке, которая провалилась в глубокую строительную яму. При этом рабочие уже хотели установить опору. К счастью, они вовремя заметили собачку, но достать самостоятельно не смогли.
Подобный случай произошёл с котёнком, который забрался под капот автомобиля. Когда машину завели, малыша затянуло под ремень кондиционера. К счастью, водитель услышал мяуканье и заглушил двигатель. Спасатели быстро освободили котёнка — он сразу же убежал.
Фото: УГЗ г. Уфы.