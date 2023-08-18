В Башкирии появится завод по выпуску мостовых и консольных кранов от турецкой компании

Данный проект на «Инвестчасе» Главе республики Радию Хабирову представил учредитель компании Özfatihler Crane Мустафа Генч. Зарубежные инвесторы на первом этапе планируют вложить порядка 110 млн рублей. Проект получил статус приоритетного и предусматривает рост мощности производственной площадки в течение нескольких лет. Радий Хабиров предложил инвестору рассмотреть ряд преференциальных площадок, в том числе территорию индустриального парка «ПромЦентр».

Мы очень рады, что вы приняли решение работать в Башкортостане. Наша экономика активно развивается, поэтому новая подъёмная техника должна быть востребована на нашем рынке.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Представитель компании «Агропродукт» Марат Хайруллин рассказал о проекте строительства в Мишкинском районе многофункционального придорожного комплекса. Его хотят поставить на автодороге Бирск – Тастуба – Сатка. Здесь появятся кафе, магазин, автосервис и парковка.

Поддержку получил и проект компании «Турбаслинские бройлеры» реконструкции птицефабрик «Уфимская» и «Юбилейная», а также перерабатывающего завода в Турбаслах. Инвестор планирует вложить в модернизацию производства порядка трёх млрд рублей. Средства направят на закупку современных систем поддержания микроклимата, строительство инкубаториев и перерабатывающих мощностей, склада готовой продукции и очистных сооружений.

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