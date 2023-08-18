В Башкирии появится завод по выпуску мостовых и консольных кранов от турецкой компании

Поддержку получил и проект компании «Турбаслинские бройлеры» реконструкции птицефабрик «Уфимская» и «Юбилейная», а также перерабатывающего завода в Турбаслах. Инвестор планирует вложить в модернизацию производства порядка трёх млрд рублей. Средства направят на закупку современных систем поддержания микроклимата, строительство инкубаториев и перерабатывающих мощностей, склада готовой продукции и очистных сооружений.