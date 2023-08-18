Межвузовский кампус в Уфе позволит привлечь более 50 тысяч студентов из других регионов и стран

В Уфе продолжается строительство уникального межвузовского кампуса, который станет частью Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня Башкирии. Детали проекта раскрыл министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

Одной из ключевых миссий межвузовского кампуса является расширение границ образования в регионе. Ожидается, что благодаря новому образовательному центру количество студентов из различных регионов и стран увеличится в 1,5 раза. Более того, после завершения строительства кампуса будет создано свыше 4,3 тыс. мест для проживания студентов, молодых ученых, исследователей и профессорско-преподавательского состава.

Создание межвузовского кампуса несет в себе привлекательность научного и образовательного потенциала Башкирии: к 2030 году число студентов из других регионов и стран вырастет до 52,5 тыс. человек. Этот амбициозный проект позволит Башкирии стать центром притяжения для молодых умов.

По словам руководителя Минобразования Башкирии, первая очередь строительства межвузовского студенческого кампуса составляет 70% готовности. Данный этап планируется завершить к концу 2023 года, а завершение второй очереди строительства ожидается до конца 2025 года. Общая площадь всех создаваемых объектов превышает 146 тыс. квадратных метров.