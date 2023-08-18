В Уфе попытались остановить мужчину, который бросался под машины

Жители Уфы стали свидетелями жуткого происшествия. Сегодня, 18 августа, зафиксировали смертельный инцидент на улице Маршала Жукова.
Сотрудники ДПС заметили странного мужчину, который в бреду бросался под машины. Он представлял угрозу и участникам дорожного движения, и себе. Вскоре инспекторам удалось поймать хулигана, однако очевидцы сообщили, что мужчина скончался.
По предварительной информации, погибший находился под воздействием веществ. ИА «Башинформ» отмечает, что сейчас ведётся расследование – личность погибшего ещё предстоит установить.
Фото: соцсети.