В Уфе стартовали финальные соревнования по пожарно-прикладному спорту

На площадке стадиона «Нефтяник» собрались пожарные железных дорого со всей России. Выстрел стартового пистолета – сигнал к началу гонок. Дистанция небольшая, но сложная. В первом испытании участникам необходимо было подняться на четвёртый этаж с помощью штурмовой лестницы.

Чтобы подняться на верхние этажи с помощью восьмикилограммовой лестницы, требуются сила и ловкость. Не исключено, что из-за спешки можно сорваться вниз. Для безопасности установили защитные сетки.

Участники с лёгкостью проходили испытания благодаря поддержке болельщиков. Особенно отличилась команда волжского филиала. Трое стали финалистами первой дистанции.

Вторая часть соревнований более волнительней. Огнеборцам предстояло преодолеть стометровую дистанцию на время. При этом пожарные должны правильно подсоединить рукавные линии, оставив препятствия позади.

Спортсменам пожарно-спасательных отрядов пришлось поставить свою работу на паузу ради успеха. Ведь тот, кто победит сможет принять участие в чемпионате России по пожарно-прикладному спорту и кубке Максимчука.