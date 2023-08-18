В самолете Ереван-Уфа появилось тревожное предупреждение

14 августа в самолёте, который следовал из Еревана в Уфу, зафиксировали неполадку. Об этом сообщает портал «Авиаинцидент».
При наборе высоты появилось сообщение уровня CAUTION о засорении топливного фильтра левого двигателя. Экипаж воздушного судна выполнил действия согласно техническому документу.
Параметры работы левого двигателя были в норме в течении всего полёта. Посадка произведена на аэродроме Уфы в штатном режиме. Капитан самолета выполнил запись в TLB. Инженерно-техническим составом был выполнен комплекс необходимых работ. Оформлена техническая документация. Воздушное судно допущено до дальнейшей эксплуатации.