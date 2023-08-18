В Башкирии в августе проиндексируют некоторые виды пенсий

В августе в Башкирии Социальный фонд России проведет индексацию сразу нескольких видов пенсий. Это коснется денежных выплат для работающих пенсионеров, а также пенсий по потере кормильца.

Те пенсионеры, которые трудоустроились в прошлом году и работают по сей день, получат повышенную выплату. Как сообщают в СФР, в нашем регионе пересчет пенсий коснется 219 тысяч человек. Размер начисления зависит от уровня заработной платы: чем она выше, тем больше прибавка.