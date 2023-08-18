В Башкирии ищут пенсионерку, которой требуется медпомощь

В Башкирии пропала Залифа Давлетова из деревни Карабаево Бураевского района республики. Об этом сообщает отряд «Лиза Алерт РБ». Женщине 66 лет, о ее местонахождении нет информации с 17 августа.

Из дома ушла в красном платье и фиолетовых шлепках. Приметы: волосы седые, глаза карие. Сообщается, что женщине может потребоваться помощь врачей.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 либо на единый номер экстренных служб 112.