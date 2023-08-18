В Уфе в парке «Кашкадан» поменялась программа светомузыкального представления

В среду и субботу — классическая музыка в исполнении Национального оркестра народных инструментов Башкирии. Также будут проигрываться композиции Эдвина Мартона, венгерского композитора, победителя «Евровидения-2008» (в составе с Димой Биланом и Евгением Плющенко).