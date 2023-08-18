В Уфе в парке «Кашкадан» поменялась программа светомузыкального представления

Пресс-служба администрации Октябрьского района Уфы сообщила, что в парке «Кашкадан» изменилась программа светомузыкального фонтана.
Теперь во вторник и пятницу на фонтане будет звучать башкирская народная музыка в исполнении Национального оркестра народных инструментов РБ.
В среду и субботу — классическая музыка в исполнении Национального оркестра народных инструментов Башкирии. Также будут проигрываться композиции Эдвина Мартона, венгерского композитора, победителя «Евровидения-2008» (в составе с Димой Биланом и Евгением Плющенко).
В четверг и воскресенье — авторская музыка Урала Идельбаева, композитора и заслуженного деятеля искусств Башкирии.
Светомузыкальное шоу включают со вторника по воскресенье в 22:30.