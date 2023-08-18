В Башкирии колодно-бортевые пчеловоды будут получать субсидии – Радий Хабиров

Сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях сообщил о том, в республике стартует программа предоставления субсидий пчеловодам, которые занимаются уникальным колодно-бортевым пчеловодством.

Согласно положениям новой программы, будут возмещаться расходы пчеловодов на приобретение ценных племенных пчел башкирской породы, а также колод, необходимой техники и оборудования.

Прием заявок ведет Министерств сельского хозяйства республики. Первые получатели субсидий уже определены, отметил Радий Хабиров. Он уточнил, что на территории региона сегодня насчитывается порядка 1600 бортевых пчелосемей. Ожидается что благодаря господдержке к 2030 году их число увеличится до 5 тысяч.

Глава республики также отметил, что бортевой и колодный мед славятся своими уникальными вкусовыми и целебными свойствами. Наши земляки, занимающиеся бортевым пчеловодством, являются настоящим национальным достоянием Башкирии, создавая продукт высочайшего качества. Таким пчеловодам будет оказана всесторонняя поддержка, подытожил Радий Хабиров.