Радий Хабиров вручил госнаграды участникам СВО из Башкортостана

Радий Хабиров наградил мобилизованных и участников добровольческих подразделений, принимавших участие в СВО. Торжественная церемония прошла сегодня в колонном зале. Ордена и медали Шаймуратова получили около 30 человек.

Большинство из них – те, кто был призван в ряды Вооруженных сил осенью прошлого года. Все они сумели проявить себя на полях боев, кто-то спас товарищей из-под огня, кто-то внес существенный вклад в подготовку оборонительных рубежей. Многие сейчас в отпусках, однако в ближайшее время вновь отправятся на передовую. Были и те, кто проходит лечение после ранения. На церемонию военнослужащие пришли вместе с семьями.

Мы поддерживаем наших мобилизованных, бойцов добровольческих отрядов, заботимся об их семьях. Стараемся делать всё для того, чтобы обеспечить земляков обмундированием, транспортом, питанием. Каждый из вас достоин самых высоких слов. Низкий поклон вашим родителям за воспитание таких прекрасных сыновей. Спасибо вашим семьям, родным и близким за поддержку и взаимопонимание.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ