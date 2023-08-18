Радий Хабиров вручил госнаграды участникам СВО из Башкортостана

Большинство из них – те, кто был призван в ряды Вооруженных сил осенью прошлого года. Все они сумели проявить себя на полях боев, кто-то спас товарищей из-под огня, кто-то внес существенный вклад в подготовку оборонительных рубежей. Многие сейчас в отпусках, однако в ближайшее время вновь отправятся на передовую. Были и те, кто проходит лечение после ранения. На церемонию военнослужащие пришли вместе с семьями.