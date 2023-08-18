Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким народного артиста Абдуллы Султанова

Абдулла Султанов выступал с малых лет. Знание народных песен ему перешло от родителей, какие-то композиции узнал от земляков. Выступал по всему миру и, даже потеряв зрение в страшной аварии, продолжал выходить на сцену. Многие песни в его исполнении стали эталоном. Сегодня Абдуллу Султанова похоронили на родине в Учалинском районе.