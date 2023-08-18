Известны подробности установки нового купола на мечеть «Ар-Рахим» в Уфе

Строительство соборной мечети «Ар-Рахим» возобновилось по поручению Главы Башкортостана. Ранее на одном из совещаний Радий Хабиров поручил в течение месяца поднять и изучить всю строительную документацию, провести оценку состояния объекта и создать оперативный штаб по вопросу его возведения.