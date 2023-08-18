Известны подробности установки нового купола на мечеть «Ар-Рахим» в Уфе

Дополнительно усилили с учётом предыдущих инженерных просчётов. На минарет соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе установили новый улем. Подняли конструкцию весом почти четыре тонны на высоту более 70 метров самоходным автокраном.
Новый купол – точная копия остальных трёх. Правда, его с учетом произошедшего весной пришлось усилить. Напомним, один из прежних куполов строящейся мечети сорвало шквалистым ветром 13 марта.
Строительство соборной мечети «Ар-Рахим» возобновилось по поручению Главы Башкортостана. Ранее на одном из совещаний Радий Хабиров поручил в течение месяца поднять и изучить всю строительную документацию, провести оценку состояния объекта и создать оперативный штаб по вопросу его возведения.